Метрополитен открыл станции в центре Петербурга после окончания незаконной акции протеста

Под конец рабочего дня в Петербурге все же открыли 4 центральных станций метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

Метрополитен Санкт-Петербурга сообщил об открытии ранее закрытых четырех станций ночью со 2 на 3 февраля. Речь идет о «Площади Восстания», «Маяковской», «Невском проспекте» и «Гостином Дворе». Напомним, станции закрыли, когда несанкционированная акция протеста в центре начала набирать обороты. Однако, по сообщениям корреспондента «КП», силовики не дали людям кучковаться и оперативно всех отправили по домам либо задержали.

- В 0:23 станции «Площадь Восстания», «Маяковская», «Невский проспект» и «Гостиный Двор» открыты для входа и выхода пассажиров, - уведомили жителей Северной столицы в пресс-службе метрополитена, хотя до официального закрытия станций и так оставалось от 2 до 5 минут.

Добавим, что журналисты «Комсомолки» весь вечер находились в центре города и рассказывали все, что происходило уже на третьей по счету незаконной акции протеста. Репортаж с места можно прочесть по ссылке. Не обошлось без массовых задержаний, в автобус полицейских даже отправили даму с собачкой.