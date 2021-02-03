Экс-гонщик «Формулы-1» Виталий Петров заболел коронавирусом

Виталий Петров заболел коронавирусом, но чувствует себя нормально. Фото: instagram.com/vitalypetrov

Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров сообщил о заражении коронавирусом. В своем Instagram спортсмен поделился всеми сюрпризами болезни. По его словам, никаких осложнений, слава богу, не было. Но без явных симптомов болезни не обошлось. В последнее время он обосновался в Выборге, где есть прекрасные лесные массивы и свежий воздух. Так что профилактические прогулки Петров использует по максимуму.

- Пришел положительный тест на COVID-19. Запахи не чувствую три дня. Заболел 1,5 недели назад. Почувствовал боль в горле. Никакой слабости не было. Но спустя 6 дней поднялась температура 37,8. Продержалась 1 день. Мы ее успешно сбили. И вот через пару дней пропали запахи. Вроде бы болезнь проходит без осложнений. Чувствую себя хорошо! Гуляю по часу в лесу каждый день, - пишет Виталий Петров в своем Instagram.

О неприятной болезни бывший гонщик "Формулы-1" рассказал своим подписчикам. Фото: instagram.com/vitalypetrov

Напомним, ранее коронавирусом заразился другой звездный спортсмен, Вячеслав Малафеев. Однако у легенды «Зенита» болезнь протекла в более серьезной форме – инфекция поразила легкие экс-вратаря. А теперь его мучает бессонница.