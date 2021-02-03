Пенсионеры Петербурга и Ленобласти получат более 20 тысяч продуктовых наборов

За год пенсионерам Петербурга и Ленобласти доставят боле 24 тысяч продуктовых наборов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожилые люди Санкт-Петербурга и Ленинградской области получат гуманитарную помощь от благотворительного фонда "Добрый слон". Все продуктовые наборы, которых более 24 тысяч, будут доставлены волонтерами в течение года, рассказали в пресс-службе активистов.

- Гуманитарную помощь доставят нуждающимся старше 65 лет. Волонтеры будут вручать пакеты с продуктами с соблюдением всех необходимых санитарных норм: наличие масок, перчаток и социальной дистанции, - рассказали в Фонде.

В продуктовый набор входят все самые необходимые вещи. Среди них мука, макароны, крупы, сгущенное молоко и другие продукты. Общий вес такого пакета помощи около 6,5 килограммов. Как сообщают в фонде, в январе были доставлено уже 2,5 тысячи наборов.

Петербуржцев, желающих помочь, приглашают в "Добрый слон". Фонду нужна помощь в фасовке продуктов, выдаче их со склада и развозке.