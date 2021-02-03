Автомеханика подозревают в угоне BMW X5 клиента в Петербурге

Петербургская полиция задержала автомеханика, подозреваемого в угоне автомобиля клиента Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала автомеханика, подозреваемого в угоне автомобиля клиента. Во вторник, 2 февраля 2021 года, в отделение МВД Калининского района обратился 36-летний начальник участка частной компании, который рассказал, что у него украли машину марки BMW X5.

- Мужчина пояснил, что 14 января отдал автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей на ремонт в бокс по проспекту Непокоренных. После этого его сосед по гаражу сообщил, что машину угнали, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Владелец машины самостоятельно отыскал ее у дома 64 по проспекту Луначарского. На автомобиле были вмятины, как после ДТП.

В результате полицейские у соседнего дома, где была найдена машина, задержали 34-летнего автомеханика указанного бокса. На данный момент он проходит по уголовному делу как подозреваемый. Расследование продолжается.