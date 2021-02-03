Лже-работники пенсионного фонда обманули пожилых петербуржцев на 4 млн рублей

Полиция вскрыла новые эпизоды в деятельности мошенников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи петербургского Главка полиции установили новые эпизоды в преступной деятельности группы мошенников, выдававших себя за сотрудников пенсионного фонда. Они ходили по квартирам пожилых людей и обманом забирали их банковские карты, после чего списывали со счетов крупные суммы денег.

- Злоумышленники приходили домой к пенсионерам и под разными предлогами забирали банковские карты, а затем подменяли их на фальшивые. Самая маленькая сумма, которую им удалось похитить – 50 тысяч рублей, а самая большая – около миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Общий ущерб составил около 4 млн рублей. «Работали» мошенники с июня 2019 по март 2020 года, пока их не поймали. Всего на счету преступников 13 эпизодов обмана пенсионеров и новые случаи продолжают вскрываться. По статье «Кража» обоим задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.