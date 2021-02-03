Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Петербурге выросло количество обследований на коронавирус

За минувшие сутки тесты сдали более 21 тысячи человек
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Еще 21 тысяча петербуржцев обследованы на коронавирус

Еще 21 тысяча петербуржцев обследованы на коронавирус

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова наблюдается рост числа обследований на наличие коронавируса. По данным Смольного на среду, 3 февраля 2021 года, за последние сутки анализы сдали более 21 тысячи человек. Днем ранее тестирование прошли всего 13,8 тысяч горожан.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21275 человек. Обработано 6639 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Напомним, что в Ленинградской области частично отменили коронавирусные ограничения. Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение, по которому со 2 февраля запреты прекратили действовать в "зеленых" зонах - Волховский, Волосовский и Кингисеппский районы. Обязательным осталось только соблюдение масочного режима.

Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий