В Петербурге выросло количество обследований на коронавирус

Еще 21 тысяча петербуржцев обследованы на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова наблюдается рост числа обследований на наличие коронавируса. По данным Смольного на среду, 3 февраля 2021 года, за последние сутки анализы сдали более 21 тысячи человек. Днем ранее тестирование прошли всего 13,8 тысяч горожан.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21275 человек. Обработано 6639 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Напомним, что в Ленинградской области частично отменили коронавирусные ограничения. Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение, по которому со 2 февраля запреты прекратили действовать в "зеленых" зонах - Волховский, Волосовский и Кингисеппский районы. Обязательным осталось только соблюдение масочного режима.