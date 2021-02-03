Огромные очереди выстроились в ЗАГСы Петербурга утром 3 февраля

Петербуржцы встали в большие очереди во Дворцы Бракосочетания 3 февраля / Фото: Дворец Бракосочетания №1

Любви ничто не помеха. Несмотря на сильный снегопад утром в среду, 3 февраля 2021 года, у Дворца Бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурга выстроилась огромная очередь из влюбленных пар, которые хотят сыграть свадьбу в июле. Во Дворце рассказали, что уже к 6 утра у дверей стояли 72 пары.

- Терпения всем молодоженам! Желаю получить заветную дату, - пожелал успехов влюбленным петербуржец в соцсети.

Сегодня отрылась запись на июль, поэтому влюбленные поспешили подать заявления, чтобы занять лучшие даты / Фото: Дворец Бракосочетания №2

Наблюдатели отметили, что к 8 утра у дверей собрались уже 103 пары. Горожане удивились такому столпотворению, потому что заявление можно подать через сайт Госуслуг. Однако влюбленные пояснили в соцсети, что портал временно не работал, поэтому они решили перестраховаться.

- К 9:30 часам в очереди стояли уже 125 пар, - сообщили в Дворце, а также поздравили будущих молодоженов с открытием подачи заявлений на июль.

Такая же ситуация наблюдается у Дворца на Фурштатской. Это и не удивительно, ведь многие хотят отгулять свадьбу летом.