1916 человек заболели и 55 умерли в Санкт-Петербурге за сутки

Оперштаб публикует новые данные по ситуации с коронавирусом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые цифры опубликовал федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России. Так, на утро 3 февраля по стране заболели еще 16 747 человека. Из них 1545 - в Москве и 1916 – в Петербурге.

- Общее количество случаев коронавируса с начала пандемии достигло 3 901 204. Из них 3 365 367 закончились выздоровлением пациентов, а 74 684 – летальным исходом, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Что касается города на Неве, то за прошедшие сутки врачи выписали еще 3627 человек. Всего с начала 2020 года от кооронавируса излечились 237 310 петербуржцев.

К сожалению, снова увеличилось количество жертв опасной инфекции. Медики подтвердили еще 55 смертей по причине коронавируса, всего скончались уже 9906 горожан.

На утро 3 февраля в активном состоянии болезни находятся 92 142 жителя Санкт-Петербурга.