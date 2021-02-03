Петербуржец нашел под снегом обледеневший труп в футболке

Петербуржец нашел труп мужчины во время прогулки в парке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга во время утренней прогулки по парку нашел труп человека. Инцидент произошел во вторник, 2 февраля 2021 года. Мужчина наслаждался свежим воздухом в парке Усадьбы Орловых-Денисовых в Приморском районе города, когда заметил под снегом что-то необычное.

- В 13:12 часов в полицию позвонил 48-летний мужчина и рассказал, что нашел труп, лежащий лицом в снег, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские прибыли на место и осмотрели тело. Труп был полностью заледеневший и запорошенный снегом. Умерший мужчина был одет в красную футболку. черные куртку, брюки и туфли.

Позже выяснилось, что умерший это 63-летний мужчина, проживающий на соседней улице. Известно, что он имел слабость к алкоголю, а также числился без вести пропавшим с 29 января. Сейчас тело направлено в морг для установления причин смерти.