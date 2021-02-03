Тысяча машин чистит улицы Петербурга от снега

Последствия снегопада не могут убрать до сих пор. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коммунальные службы Петербурга уже с ночи ринулись на борьбу с последствиями снегопада, обрушившегося на город. Всего на улицы Северной столицы в каждой из смен выходило более тысячи единиц техники, но убрать все и везде им не удалось.

- Ночью проезжую часть и тротуары чистили 1019 единиц техники и 306 дворников. За сегодняшнее утро, с 5:00 до 9:00, выпало более 7 см снега. На уборку городских улиц вышло 1057 машин и 1210 работников ручного труда, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

За минувшие сутки с дорог Петербурга вывезено почти 7,5 тысяч кубометров снега, его принимают пункты «Водоканала». Тем не менее, работы дорожным службам предстоит немало. Далеко не весь город убран от снега, из-за чего произошли десятки ДТП. Водители оказались не готовы к ухудшению погоды и вся онлайн-карта покрыта значками аварий.

Кроме дорог и тротуаров, со снегом борются в садах и парках Петербурга. На расчистку аллей вышли 134 единицы техники и 611 дворников.