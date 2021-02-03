Петербург обошел Москву по суточной заболеваемости коронавирусом

Число новых случаев коронавируса прыгнуло вверх более, чем на 400 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург оказался лидером в России по суточной заболеваемости коронавирусом. На утро 3 февраля в городе было зафиксировано 1916 новых случаев «ковида». Это 432 больше, чем днем ранее и даже на 371 заболевшего больше, чем в Москве.

- На утро 3 февраля в России отмечены еще 16 474 зараженных коронавирусом. В том числе 1545 – в Москве и 1916 – в Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Однако надо сказать, что Москва, по оценкам специалистов, первой выйдет из второй волны «ковида», поэтому такой результат не слишком удивителен. В Петербурге число новых случаев заболевания также снижается, но иногда происходят подобные скачки вверх.

При этом, вместе с ростом зараженных, в городе увеличилось и количество тех, кто успешно поборол инфекцию. Их за сутки стало больше на 3627 человек.

Скончались от коронавируса еще 55 горожан – 9906 всего с начала пандемии.