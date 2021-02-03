Книжный салон пройдет в мае на Дворцовой площади. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт Петербургский международный книжный салон впервые пройдет на Дворцовой площади. Шестнадцатое по счету мероприятие состоится в конце мая 2021 года, когда, как надеются организаторы, большая часть ограничений будет снята.

- Очень надеюсь, что эпидемическая обстановка в этом году позволит состояться красивому амбициозному проекту Правительства Санкт Петербурга и Российского книжного союза. Проведение Салона возродит живое общение для выработки совместных стратегий по поддержке книжной культуры, книгоиздания и литературного сообщества, -отметил глава Комитета по печати Владимир Рябовол.

По его словам, в нынешнее непростое время книги приобретают особое значение, и, как отмечал про блокаду писатель Даниил Гранин, помогают «не расчеловечиться».

Книжный салон будет приурочен ко Дню города и пройдет с 26 по 29 мая, когда Петербург будет отмечать свой 318-й день рождения.