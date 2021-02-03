Оборот петербургских баров вырос на 34% после отмены ограничений

Петербургские бары после снятия ограничений увеличили оборот на 34% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После того, как в Санкт-Петербурге смягчили коронавирусные ограничения, жизнь городских баров начала улучшаться. В среду, 3 февраля 2021 года, "Невские новости" рассказали, что оборот питейных заведений буквально за несколько дней вырос на 34 процента, а количество транзакций по отношению к предыдущим выходным на 32 процента.

- Для сравнения, в столице оборот развлекательных заведений к прошлому уик-энду вырос на 40 процентов, а количество транзакций в них поднялось на треть, - сообщает издание.

Также отмечается, что постепенно обороты клубов и заведений общественного питания, которые работаю по ночам, будет и дальше расти по мере стабилизации эпидемической обстановки.

Напомним, что круглосуточно бары и рестораны города снова стали работать с 30 января. Однако послабления снова обошли мимо фуд-корты и фуд-плейсы.