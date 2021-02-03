Женщина в розовой куртке погибла под колесами электрички в Пушкине утром 3 февраля

На станции Детскосельская погибла женщина. Фото: Ут МВД РФ по СЗФО

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины, который попала под электричку на станции Детскосельская в Пушкинском районе Петербурга. Трагедия произошла ранним утром 3 февраля.

- В 6:30 в дежурную часть поступило сообщение о том, на железнодорожном переходе травмирован человек. Установлено, что женщина переходила пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД России на транспорте.

По предварительным данным, погибшей под колесами пригородной электрички оказалась женщина в возрасте 55-60 лет. Сейчас ее личность устанавливается. Жертва ЧП была одета в берет и куртку розового цвета, флисовую серую кофту, шерстяные рейтузы с узором оленей и ботинки черного цвета.