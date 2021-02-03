Жителям Сосновой Поляны дали свет после блэкаута

В Красносельском районе утром среды отключали свет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Аварийные бригады «Ленэнерго» вернули электричество в дома жителей Сосновой Поляны, которые утром 3 февраля внезапно остались без света. Причиной стало отключение на подстанции.

- В 12:44 все объекты запитаны после отключения на линии в шесть киловольт. Бригады оперативно отработали, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе «Ленэнерго».

Сколько именно зданий оставалось без электричества, точно неизвестно. По предварительным данным, в зону отключения попали жилые дома и другие здания в квартале между улицами Летчика Пилютова и Пограничника Гарькавого.

В данный момент все системы электроснабжения работают в штатном режиме. Причины технологического сбоя выясняются.