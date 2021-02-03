ДТП из двух грузовиков собрало большую пробку на внешней стороне КАД

Шаланда с кирпичом влетела в фургон на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло днем 3 февраля на внешней стороне кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. На подъезде к Рябовскому шоссе шаланда, везшая кирпич, врезалась в фургон.

- Серьезное ДТП на внешнем кольце. Похоже, что с шаланды упала часть груза. Свободен только левый ряд и обочина. Спасатели и скорая на месте, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Кроме того, по сообщениям свидетелей произошедшего, чуть дальше, перед мостом через Охту случилась еще одна авария в правом ряду. Все это привело к огромной пробке, растянувшейся на три с лишним километра. Затор начинается от развязки с проспектом Косыгина.

Водителям советуют по возможности объезжать проблемное место и не создавать еще большую пробку на КАД.

Напомним, что из-за ночного снегопада 3 февраля стало «днем жестянщика» в Петербурге. По городу разом произошли десятки аварий.