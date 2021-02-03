Депутата ЗакСа Ленобласти поймали на взятке в 3 млн рублей

На депутата ЗакСа Ленобласти возбудили уголовное дело о мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет задержал депутата Законодательного собрания Ленинградской области за попытку получить взятку в 3 миллиона рублей. Как рассказали в ведомстве, 53-летнего чиновника взяли с поличным в тот момент, когда он брал деньги. В среду, 3 февраля 2021 года, комитет возбудил уголовное дело по статье - покушение на мошенничество.

- По версии следствия, депутат знал о том, что МВД ведет доследственную проверку в отношении одной из коммерческих структур. С ноября 2020 года по февраль 2021 года он несколько раз встречался с двумя представителями компании, убеждая, что им грозит уголовное дело, - сообщили в комитете.

Но депутат обещал бизнесменам, что он может помочь. Для этого они должны принести ему 3 миллиона рублей, чтобы он якобы передал деньги полицейским в качестве взятки.

2 февраля чиновник встретился с бизнесменом в офисе на Большой Разночинной улице и получил от него деньги. Однако в действительности настоящими были только 155 тысяч рублей, остальные 2,8 миллиона - муляжом. В момент передачи взятки депутата задержали сотрудники ФСБ.

На данный момент расследование дела продолжается.