В Петербурге сократят число коек для пациентов с коронавирусом

С 8 февраля стационары Петербурга начнут возвращаться к плановому приему больных Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге постепенно стабилизируется эпидемиологическая ситуация. На 3 февраля 2021 года в городских больницах, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, свободно порядка 41% коек. В связи с этим с 8 февраля сотни выделенных мест будет сокращено и стационары начнут возвращаться к обычной работе.

- По данным Роспотребнадзора, за неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 19%. Количество госпитализаций сократилось почти на 7%, - рассказали в Смольном.

Так, с начала следущей недели в Мариинской больнице на плановый прием больных переведут 588 коек. Для пациентов с коронавирусом и пневмониями оставят пока 92 места. В хирургическом корпусе детской больнице имени Филатова тоже сократят 198 мест и оставят под "ковидных" 362 места. Полностью к обычному режиму работы вернутся центр имени Алмазова.

Перед приемом плановых пациентов все больницы пройдут дезинфекцию, чтобы не допустить новых заражений. На данный момент помощь больным ковидом оказывают 17 городских и 8 федеральных стационаров. В них развернуто 12538 инфекционных коек.