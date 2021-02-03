30 тонн опасной омывайки нашла полиция на складе в Купчино

Контейнеры с метиловой омывайкой нашли на улице Салова. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Петербургские полицейские накрыли склад с крупной партией опасной омывайки. Автомобильная жидкость с содержанием метилового спирта, запрещенная к обороту в России из-за вреда для здоровья, пользуется популярностью из-за низкой цены. В промзоне на улице Салова ее нашлось аж 30 тонн.

- В металлических контейнерах в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружено около 30 тысяч литров стеклоомывающей жидкости без подтверждающих происхождение товара документов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Кроме пустых бланков и прочих накладных, оперативники нашли распечатанные документы на поставку 4800 канистр омывайки заказчику из Московской области. Сейчас законность сделки проверяется.

Из руководства склада на месте никого не оказалось, а пятеро рабочих ничего путного сообщить не смогли. Владельцев опасной жидкости ищут.