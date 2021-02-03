На мемориале "Разорванное кольцо" погас "Вечный огонь"

На мемориале "Разорванное кольцо" треснула чаша горелки Фото: Тимур ХАНОВ

ЧП произошло на мемориале "Разорванное кольцо", посвященному прорыву блокады Ленинграда. В среду, 3 февраля 2021 года, администрация Ленинградской области сообщила, что у "Вечного огня" треснула чаша горелки. Из-за этого подача газа временно остановлена.

- Причиной могло стать попадание снега, или перепад температур. "Вечный огонь" временно погашен, - пояснили в администрации региона.

"Вечный огонь" временно потушен / Фото: Администрация Ленобласти

Руководитель музейно-мемориального комплекса Юрий Щеглов заверил, что вскоре пламя будет восстановлено. Сейчас бригада технического обслуживания газовой компании уже ведет работы по замене чаши.

Мемориал находится в Кокорево на берегу Ладожского озера, Вагановском спуске, откуда во время блокады автоколонны брали курс к восточному берегу бухты Петрокрепость. "Вечный огонь" сюда был доставлен с Пискаревского кладбища и зажжен 9 мая 2015 года.