В Петербурге утвержден порядок госнадзора в области обращения с животными

За животными, в том числе домашними, надзирать будут тщательнее. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга утвердили порядок государственного надзора в области обращения с животными. Соответствующий документ подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Государственный надзор будет осуществляться за содержанием животных, их выгулом, торговлей животными, использованием в предпринимательской деятельности, - сообщает пресс-служба Смольного.

Но инспекторы будут надзирать не только за юридическими лицами или предпринимателями. Присматривать станут и за простыми горожанами - владельцами кошечек, собачек и прочей живности, обитающей в домах и квартирах петербуржцев.

А вот что конкретно изменится и насколько тщательным будет контроль, власти города пока не уточняют.

Кроме того, будет проверяться деятельность по обращению с бездомными животными – их отлов, содержание в приютах и возврат на прежние места обитания, если последнее предусмотрено.