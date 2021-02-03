Пять участников стихийной акции 2 февраля осудили в Петербурге

Пять человек оштрафовали после стихийной акции 2 февраля в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кировский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел пять материалов дел задержанных 2 февраля 2021 года на стихийной акции протеста, которая состоялась вечером в центре города. Так, в среду, 3 февраля, были осуждены пять человек по административной статье об организации массового мероприятия. Всем назначены штрафы.

- Аналогичные материалы зарегистрированы уже в Колпинском, Московском и Фрунзенском районных судах, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Сколько именно в районные суды поступило материалов по итогам стихийной акции, не уточняется. Буквально накануне более 190 человек были арестованы и еще порядка 350 получили штрафы за участие в незаконном шествии 31 января.

Напомним, что вечером 2 февраля многие петербуржцы вышли на Невский проспект после оглашения приговора Алексею Навальному по уголовному делу "Ив Роше". Нарушителей порядка начали задерживать. Также временно были закрыты четыре станции метро.