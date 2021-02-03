«Поезд Победы» сделает остановку в городе Тихвин 4 февраля

Поезд Победы сделает остановку в Тихвине 4 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уникальный «Поезд Победы» продолжает свой тур по стране. Стартовав еще в 2020 году, состав с исторической выставкой побывал в десятке городов России. На очереди город воинской славы Тихвин. Экспозиция прибудет на Привокзальную площадь 4 февраля 2021 года.

Увидеть и сфотографироваться около «Поезда Победы» в Тихвине смогут все желающие, а вот для тех, кто хочет попасть внутрь состава, нужно предварительно записаться. Проще всего это сделать на официальном сайте.

Правительство Ленинградской области также побеспокоилось о жителях Тихвинского и Волховского районов, которые хотели бы посетить музей на колесах. Ради этого события с 4 по 6 февраля из Волхова до «Поезда Победы» будут курсировать шаттлы.

В этом поезде есть даже окоп Фото: Олег ЗОЛОТО

- Экскурсионные группы будут сопровождать активисты проекта «Волонтеры Победы», - сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. - Они проведут посетителей по восьми вагонам, где команда «Невского баталиста» воссоздала подлинную историю Великой Отечественной войны.