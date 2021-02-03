РФС назвал время матча «Зенита» с «Арсеналом» в 1/8 Кубка России

"Зенит" примет "Арсенал" в 1/8 Кубка России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Российский футбольный союз обнародовал расписание матчей 1/8 финала Кубка России, в первом из которых сыграет петербургский «Зенит». Своего соперника – тульский «Арсенал» - сине-бело-голубые узнали еще до Нового года, а теперь стали известны точное дата и время встречи.

- Расписание матчей 1/8 финала Бетсити Кубка России. Первый матч – 20-го февраля. Время – московское, - говорится в сообщении РФС, в котором первой игрой стоит встреча «Зенит» -«Арсенал».

Она пройдет 20 февраля на стадионе в Санкт-Петербурге, а стартовый свисток прозвучит в 17:00.

А вот будут ли допущены на трибуны зрители, или нет - вопрос пока открытый. Последнее ослабление карантинных мер не коснулось спортивных мероприятий, их посещение надо согласовывать с властями.

Напомним, что в настоящее время «Зенит» находится на вторых сборах в Дубае, а тренировку петербургского клуба даже посетил знаменитый киноактер Уилл Смит.