Центр госуслуг нового формата «Открытый район» открылся в Петербурге

В центре Петербурга открылся "Открытый район". Фото: gov.spb.ru

Новый центр государственных услуг «Открытый район» начал работу в Петербурге с 3 февраля. Он разместился в здании на Невском проспекте, 176. Здесь можно получить те услуги, которые не оказывают уже привычные многофункциональные центры - МФЦ.

- У нас хорошо работают МФЦ, но они только принимают и выдают документы, не оказывают консультационные услуги. А ведь зачастую людям просто надо узнать, какие справки нужны. В центре «Открытый район» можно получить полноценную консультацию, - заявил на открытии губернатор Александр Беглов, приехавший посмотреть на первый рабочий день Центра.

Здесь жители Центрального района смогут получить все те услуги, которые обязаны предоставить им в районной администрации. Причем за каждым человеком, пришедшим с вопросом, будет закреплен конкретный специалист.

В будущем такие центры появятся вор всех районах Санкт-Петербурга.