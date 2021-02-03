В детских садах Петербурга запретили сосиски и вареную колбасу

В Петербурге утвердили новое меню для дошкольников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше фруктов и овощей, меньше жареного и соли. А сосиски и вареную колбасу – вообще исключить. Такие изменения в питании дошкольников вступили в силу с 1 февраля 2021 года. Новое меню для детсадовцев одобрили в Смольном.

- С учетом рекомендаций диетологов сформированы шесть вариантов цикличных меню рационов горячего питания для дошкольников. Среди новшеств предусмотрены щадящие режимы тепловой обработки: варка, тушение, запекание, припускание. Увеличено количество свежих фруктов на 14% и свежих овощей на 28%.

Для восполнения йода в состав блюд включена йодированная соль, однако объем соли в принципе уменьшен на 50%.

Из меню для детсадовцев исключено практически все жареное, а сосиски и вареная колбаса вовсе запрещены к использованию. Зато появилось больше блюд из рыбы, появились суфле и пудинги. Обновлена почти половина меню.