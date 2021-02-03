Петербургские театры могут взять на работу опального режиссера Кирилла Серебренникова

Кирилла Серебренникова могут позвать на работу в Петербург. Фото: Евгения ГУСЕВА

Опальный театральный режиссер Кирилл Серебренников, оставшийся без работы в столице - Департамент культуры Москвы не стал продлевать контракт ним, может сменить пост художественного руководителя «Гоголь-центра» на должность постановщика одного из театров Петербурга.

- Я уверен, что Кирилл Серебренников не останется без внимания. Такие раскрученные люди на вес золота, - рассказал газете «Петербургский дневник» художественный руководитель «Театра на Васильевском» Владимир Словохотов.

Однако взять Серебренникова к себе отказался: «не моя группа крови».

Зато худрук театра «Приют комедианта» Виктор Минков сразу ответил «да» на вопрос, готов ли он пригласить столичного режиссера на постановку в Петербург.

Впрочем, планы самого Кирилла Серебренникова пока неизвестны. Каким станет московский «!Гоголь-центр» без своего создателя, также большой вопрос.

Напомним, что ранее в отношении режиссера ранее было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств. Его признали виновным и дали три года условно. Сам Серебренников вину не признал.