Суд арестовал мужчину, напавшего на полицейского на незаконной акции протеста в Петербурге

Суд отправил в СИЗО мужчину, который толкнул полицейского на несанкционированной акции протеста в Петербурге 31 января. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд отправил в СИЗО на два месяца буйного мужчину, который накинулся на полицейского во время несанкционированной акции протеста, прошедшей 31 января в Санкт-Петербурге. Напомним, стычка сотрудников МВД и участников «мероприятия» произошла на Сенной площади. Из-за угрозы жизни полицейский даже вынужденно достал пистолет, чтобы к нему не притрагивались.

Сам нападавший, к слову, раскаялся и вину признал.

- Подсудимый, руководствуясь внезапно возникшим неприязненным отношением к сотруднику правоохранительных органов, применил насилие, а именно однократно толкнул его двумя руками в область спины, чем причинил потерпевшему физическую боль и моральный вред, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчина просидит под стражей минимум до 31 марта 2021 года. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.