Пожарный грузовик сбил пенсионерку на перекрестке Ленинского и Кузнецова

Пожарная автоцистерна сбила 73-летнюю пенсионерку на "зебре" в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Пожарная машина сбила пенсионерку, которая переходила дорогу по «зебре» и на зеленый сигнал светофора на перекрестке проспектов Ленинского и Кузнецова. Служебный автомобиль мчался по дороге со включенными спецсигналами и на красный свет, но 73-летняя бабушка не успела сориентироваться.

- Женщину оперативно госпитализировали медики скорой помощи. Ее состояние уточняется, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Страшная авария произошла на глазах десятка человек. Фото: vk.com/spb_today

Чуть позже подробности о жутком ДТП рассказали в ГУ МЧС России по Северной столице. Оказывается, машина спешила на вызов – тушить загоревшийся автомобиль в районе дома №74 на Ленинском проспекте. Управление проводит тщательную проверку по факту происшествия.

- Пожарная автоцистерна 41 ПСЧ совершила наезд на женщину на регулируемом пешеходном переходе. В результате аварии пенсионерка получила травмы средней степени тяжести, ее госпитализировали. Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД, - добавили в пресс-службе спасателей.