Видео ДТП, где пожарная машина сбила пенсионерку на «зебре» в Санкт-Петербурге

Очевидцу удалось снять на видео момент жуткой аварии, где пожарная автоцистерна сбивает пенсионерку в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В соцсетях появилось страшное видео ДТП, в котором пожарная машина снесла пенсионерку на перекрестке проспектов Ленинского и Кузнецова. Напомним, служебная автоцистерна неслась по улице с включенными спецсигналами, торопясь потушить загоревшуюся иномарку неподалеку. Пожарные мчались на красный сигнал светофора, чего, вероятно, не ожидала 73-летняя женщина, которая переходила дорогу по «зебре» и на зеленый свет.

Видео момента аварии опубликовали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Местная жительница хотела запечатлеть, как мимо проносится пожарная автоцистерна, однако стала невольно свидетельницей жуткого происшествия. Судя по видео, пенсионерка в страхе замерла перед тем, как увидела перед собой грузовик. К счастью, она осталась жива.

- Врачи скорой помощи госпитализировали ее в состоянии средней степени тяжести. ГУ МЧС проводит проверку по факту аварии. Причины и обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.