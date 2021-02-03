Суд отправил на 50 часов обязательных работ участника незаконной акции протеста в Петербурге

Суд впервые назначил наказание в виде обязательных работ для участника незаконной акции протеста в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд впервые назначил наказание в виде обязательных работ участнику несанкционированной акции протеста в Санкт-Петербурге. Мужчину задержали на Пионерской площади. Примечательно, что ранее суды ограничивались только административными арестами или штрафами всем протестующим по статье за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественном месте, что запрещено во время коронавируса.

- Мужчина вину в суде не признал. Он пояснил, что просто находился возле дома №1 на Пионерской площади, но участия ни в чем не принимал. В итоге ему назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что после незаконных акций протеста в Северной столице возбуждали и уголовные дела, но уже на самых буйных граждан, нападавших на силовиков, а также по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия и блокировки движения транспорта.