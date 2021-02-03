Инспекторы ГИБДД задержали 139 пьяных водителей за январь в Петербурге

В ГИБДД подвели итоги по задержанным пьяным водителям за январь 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В петербургском управлении ГИБДД подвели итоги традиционного мероприятия по выявлению нетрезвых водителей, в этот раз за январь 2021 года. Нарушителями в итоге стали 139 человек. Причем не все из них пили алкоголь – три водителя перед тем, как сесть за руль, употребили наркотики. Кроме этого 83 человека отказались от прохождения медосвидетельствования.

- В январе задержано 8 водителей, которые повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде. Их привлекут к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ (им грозит до 2 лет лишения свободы – Прим. ред.). Вдобавок инспекторы пресекли 1450 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, - отчитались в группе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти во «Вконтакте».

Напомним, что за вождение в состоянии опьянения водитель может получить штраф до 30 тысяч рублей и лишится прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наказывают уголовной ответственностью.