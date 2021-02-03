Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП с маршруткой в Петербурге

Полиция задержала водителя маршрутки, который угодил в смертельное ДТП на Приморском шоссе, унесшее жизнь пассажирки. Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

Полиция возбудила уголовное дело после того, как на Приморском шоссе в Петербурге маршрутка угодила в смертельное ДТП. Напомним, в результате аварии один человек погиб на месте, а четверо других пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Прокуратура уже начала проверку перевозчика, хотя в АО «Третий парк» заверили, что перед рейсом водитель был здоров, к тому же у него стаж около 40 лет. Сам автобус, как рассказывают в предприятии, успешно прошел техосмотр. Однако у следователей ГСУ ГУ МВД России свои подозрения.

- После аварии возбуждено уголовное дело по статье за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. В ДТП погибла 72-летняя пенсионерка. Водитель маршрутного автобуса задержан, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.