ГИБДД просит петербуржцев быть внимательными на дорогах из-за снегопада

Госавтоинспекция попросила петербургских водителей быть крайне осторожными на дорогах 3 февраля из-за снегопада. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ГИБДД попросили автолюбителей быть крайне осторожными на дорогах Санкт-Петербурга вечером 3 февраля. Напомним, в Северной столице прошел сильнейший снегопад. Коммунальщики и дорожники чистят город и посыпают проезжую часть и тротуары песко-соляной смесью, однако этого не всегда достаточно. К сожалению, не обошлось без нескольких смертельных ДТП. Например, на Приморском шоссе маршрутка угодила в кювет, погибла пассажирка-пенсионерка, водителя задержали.

- Уважаемые водители, соблюдайте ПДД, скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, требования дорожных знаков, регламентирующих остановку или стоянку автомобилей. Будьте предельно внимательными к пешеходам на дороге и проезду пешеходных переходов. Избегайте резких торможений в связи с ухудшением погодных и дорожных условий! – передает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Отдельное напоминание идет пешеходам – на дорогу следует выходить, убедившись в безопасности перехода и в том, что до приближающейся машины достаточно много расстояния. Не стоит забывать и про световозвращатели на одежде в темное время суток.