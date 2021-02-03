В СПбГУ не исключили отказ от дистанционного обучения весной

В СПбГУ готовы отказаться от дистанционки весной в случае улучшения ситуации по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В СПбГУ не исключают, что вернут очное обучение грядущей весной, но только в случае улучшения эпидемиологической обстановки. Это следует из материалов ректорского совещания, опубликованных на официальном сайте университета. В вузе подчеркивают, что весенний семестр все-таки начнется в дистанционном формате, но лишь с 11 по 28 февраля.

- После окончания февраля руководители подразделений сообщили о готовности перейти на смешанный формат обучения – лекции в онлайне, а практические и лабораторные занятия в офлайне. Программы медицинской направленности уже с 11 февраля будут проводиться в смешанном «онлайн / офлайн» формате, - передает пресс-служба вуза.

Напомним, что Смольный отмечает улучшение эпидситуации по коронавирусу. Падает число активных больных и госпитализаций, растет количество свободных коек в стационарах.