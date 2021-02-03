За сутки суды арестовали еще 38 участников незаконных акций протеста в Петербурге

Еще 38 человек отправили под административный арест за участие в незаконной акции протеста в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суды за сутки арестовали еще 38 человек, которые приняли участие в несанкционированных акциях протеста в Санкт-Петербурге. Оштрафованных куда больше – 90. Как уточнили «Комсомолке» в объединенной пресс-службе судов, речь идет о тех, кто выходил на центральные улицы Северной столицы 31 января и 2 февраля.

- По итогам 3 февраля имеется следующая статистика по делам об административных правонарушениях по мероприятиям в поддержку Алексея Навального: 38 арестов, 90 штрафов, одному участнику досталось 50 часов обязательных работ. Также 4 дела вернули составителям протоколов, одно прекратили, а 120 все еще рассматривают, - сообщили в пресс-службе судов.

Добавим, что чуть ранее в Петербурге отправили в СИЗО протестующего, толкнувшего полицейского во время незаконных «гуляний». Все произошло на Сенной площади. Сотрудник МВД даже достал пистолет из-за угрозы здоровью.