Петербуржцев попросили придумать имя для детеныша черных макак в Ленинградском зоопарке

Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя детеныша черных макак, родившегося под Новый год. Фото: instagram.com/spbzoopark

Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для детеныша черных макак, который родился прямо под Новый год. Мама и папа, Черри и Жорж, уже не могут уследить за малышом, хотя ему всего один месяц. Парнишка подрастает гиперактивным, как рассказывают сотрудники зоопарка. Он постоянно бегает по вольеру и даже пытается перейти с молока на пищу взрослых.

Малыш уже проявляет интерес к людям. Фото: instagram.com/spbzoopark

- У данной пары этот детеныш второй. В мае 2019 года на свет появилась самочка Ная. Она, хоть ей всего и полтора года, уже пытается нянчиться с новорожденным. Также в воспитании любознательного и активного ребенка активно принимают участие остальные члены семьи: самочки Мишель, Мира и Тутси, - рассказывают в соцсетях Ленинградского зоопарка.

Любой посетитель зоопарка может написать на бумаге свое имя для малыша и положить «документ» в ящик возле вольера черных макак. Конкурс продлится до 18 февраля. В зоопарке советуют придумать имя схожее с характером мальчика.