Число госпитализаций снизилось в 2 раза за два месяца в Петербурге

Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 и пневмониями уменьшилось вдвое в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число госпитализаций больных коронавирусом и внебольничной пневмонией снизилось к февралю в 2 раза по сравнению с пиковыми нагрузками на стационары в минувшем декабре. Сейчас, к 3 февраля, количество свободных коек в инфекционных медучреждениях выросло до 41%, что является абсолютным рекордом в 2021 году. Поэтому Смольный возвращает к плановой работе три стационара, в том числе Мариинскую больницу.

В межведомственном координационном совете по борьбе с распространением коронавируса день за днем отмечают улучшение эпидситуации и то, что вторая волна инфекции находится в нисходящей стадии. Но есть опасения.

- Это снижение пока не достигло минимального уровня распространения инфекции, который регистрировался в августе 2020 года – в период между первой и второй волнами эпидемии, когда отмечалась относительная стабилизация эпидемического процесса. Для сохранения тенденции необходимо соблюдать меры санитарной безопасности, в частности масочный режим, - сообщается в свежем отчете Совета.