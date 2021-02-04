Пожарные за час потушили загоревшийся строительный городок в Кудрово

Строительный городок загорелся между многоэтажками в Кудрово. Фото: vk.com/spb_today

Строительный городок между многоэтажками внезапно загорелся поздним вечером 3 февраля в Кудрово. Сообщения от обеспокоенных местных жителей тут же появились в соцсетях вместе с фотографиями пылающих бытовок. Очевидцы оперативно вызвали на место МЧС. На место выехали две дежурные смены, 149 и 150 пожарных частей Ленобласти.

Происшествие приковало внимание всех местных жителей и даже животных. Фото: vk.com/spb_today

- Сообщение о пожаре поступило в 21:30. Горели хозяйственные постройки на площади 52 квадратных метров, располагающиеся на Европейском проспекте. Огонь ликвидировали 12 человек и 3 единицы техники. В 22:37 пожар потушили. Дознание по происшествию ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Добавим, что информация о пострадавших к спасателям не поступала, следовательно, если внутри бытовок и находились рабочие, то они вовремя выбежали и не пострадали.