Морозная с прояснениями погода ждет Петербург 4 февраля

Мороз и солнце ждут Петербург 4 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Мягкая, теплая зима на время покинет Санкт-Петербург, на ее место придут пронзительные морозы. В четверг, 4 февраля 2021 года, в Северной столице сильно похолодает, а учитывая высокую влажность, температура воздуха будет ощущаться куда ниже, чем есть на самом деле. Но есть и хорошие новости, в городе ненадолго выглянет солнце.

- Метеорологические условия в Северной столице будет формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего своим центром на Вологодчину. В такой ситуации в облаках постепенно появятся робкие прояснения, а снег будет небольшим и локальным, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, температура окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Так, в Петербурге стоит ждать мороз до минус 8-10 градусов, в Ленинградской области от минус 7 до минус 12 градусов. Ветер сменил направление с южного на северо-западный, 4-9 метров в секунду.

Еще сильнее похолодает к концу недели. В пятницу до минус 16, а в субботу и вовсе до минус 17 градусов.