8-балльные пробки сковали Петербург утром 4 февраля

Утром 4 февраля Петербург сковали 8-балльные пробки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром четверга, 4 февраля 2021 года, в Санкт-Петербурга снова началось с жутких пробок. Уже к 8 часам заторы в городе оцениваются в 8 баллов. Автомобилисты стоят во всех районах Северной столицы. Причиной тому сильный снегопад, прошедший накануне, множество ремонтных работ, а также аварии.

- В Санкт-Петербурге 8 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в четверг. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 10 часам достигнут 6 баллов, - сообщает сервис "Яндекс.

Самая жесткая пробка в 10 баллов наблюдается на Прискаревском проспекте в сторону центра. Затор начинается от Репнинской улицы и тянется дальше, переходя на улицу Руставели вплоть до Муринского парка.

Плотно стоит Витебский проспект в сторону центра. Пробка уже растянулась на 7,6 километров от пересечения с Лиговским проспектом до улицы Типанова.

Также почти замерло движение на внутреннем кольце КАД от Обуховского моста до развязки с Народной улицей.