Более 78 тысяч петербуржцев привились от коронавируса

Более 6 тысяч человек привились от коронавируса в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала прививочной кампании в Санкт-Петербурге уже более 78 тысяч человек приняли решение сделать вакцину от коронавируса. По данным комитета по здравоохранению на среду, 3 февраля 2021 года, 78 954 привиты, при этом 16 845 человек полностью прошли цикл вакцинации - поставили обе прививки. Однако для выработки коллективного иммунитета это пока недостаточно для города с населением в 5,4 миллионов человек.

- За прошедшие сутки первично привито 6 620 человек, вторично – 1 818, - отметили в комитете.

Каждый день специалисты мониторят остатки вакцины в поликлиниках распределяют препараты по медучреждениям. На сегодня запас в прививочных пунктах более 42 тысяч комплектов.

Напомним, накануне власти города согласовали с Минздравом открытие еще 120 пунктов вакцинации к 99 уже имеющимся. Среди них прививки от коронавируса делают 10 частных клиник. Вакцинация совершенно бесплатна.