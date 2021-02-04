Ликвидатору аварии на Чернобльской АЭС разрешили получать две пенсии

Конституционный суд встал на сторону ликвидатора аварии на ЧАЭС. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Конституционный суд России вынес решение по жалобе ликвидатора аварии на Чернобльской атомной станции. Мужчина считал, что как человек, получивший инвалидность во время работ, имеет право и на пенсию по старости и на пенсию по инвалидности. Но пенсионный фонд ему отказывал, так как в Чернобль его направили не с текущей военной службы, а со сборов.

- Будучи призванным на военные сборы, заявитель принимал участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В 2018 году ему была установлена инвалидность II группы аварии на ЧАЭС. Однако пенсионный фонд отказал в выплатах двух пенсий: их получение предоставляется гражданам, причиной инвалидности которых является только военная травма, - сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Обычные суды также встали не на сторону ликвидатора катастрофы. И тогда мужчина пошел в высшую инстанцию страны. И в Конституционном суде, рассмотрев дело, пришли к выводу, что исполнение обязанностей военной службы может осуществляться не только собственно военнослужащими, но и гражданами, проходящими военные сборы. А соответственно, инвалидность может считаться военной и мужчине обязаны платить две пенсии. Что уже и произошло.