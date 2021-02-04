В Ленобласти появится памятник на месте детского концлагеря

В Ленобласти появится мемориал в память о детях, замученных фашистами во время Великой Отечественной войны Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области может появиться мемориал в память о детях, замученных фашистами во время Великой Отечественной войны. Как пояснили в администрации региона в четверг, 4 февраля 2021 года, такая инициатива поступила от губернатора Александра Дрозденко.

- Дрозденко предложил создать в Гатчинском районе мемориальный комплекс на месте детского концлагеря, - пояснили в администрации региона.

Отмечается, что помощник президента России Владимир Мединский и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин поддержали инициативу. Письмо с соответствующим предложение вскоре будет направлено в адрес президента Владимира Путина.

Как именно будет выглядеть мемориал, а также есть ли уже разработанные планы, на данный момент не сообщается. Отметим, что в Вырице уже имеется памятник "Детям Ленинградской земли".