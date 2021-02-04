Новый праздник – День «силовика» могут ввести в Петербурге

В Петербурге может появиться «День работника уголовно-исполнительной системы». Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый городской праздник может появиться в Санкт-Петербурге. Он будет посвящен «силовикам», а точнее работникам уголовно-исполнительной системы. По словам депутата Заксобрания Бориса Вишневского, такое предложение внес в городской парламент губернатор Александр Беглов.

- Беглов внес в ЗакС проект закона об установлении нового городского праздника. Официально – «День работника уголовно-исполнительной системы». Отмечать планируется 12 марта, - пишет на своей страничке в соцсетях Вишневский и обещает, что обсуждение будет интересным.

По словам депутата, законопроект внесен на рассмотрение 27 января 2021 года.

Когда именно состоится рассмотрение законопроекта, пока точно неизвестно. Но даже если депутаты примут предложение губернатора, то выходным День «силовика» не станет, это будет лишь профессиональный праздник.