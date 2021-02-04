Петербург и Минск соединит новый автобусный маршрут

Между Санкт-Петербургом и Минском открывается новый автобусный маршрут / Фото: Lux Express

Между Санкт-Петербургом и Минском откроется новый автобусный маршрут. Регулярные рейсы начнут курсировать между городами уже с 18 февраля 2021 года. Перевозчиком выступит Lux Express Group.

- Беларусь стала четвертой страной, с которой перевозчик связал Санкт-Петербург прямым сообщением. Новый рейс станет самым быстрым на этом направлении, - рассказали в компании.

На линию выйдут 12 автобусов на 56 пассажиров. Каждый день перевозчик будет выполнять по одному рейсу: с автобусного вокзала Санкт-Петербурга - в 23-30, с автовокзала Минска – в 23-00. Время в пути составит около 11 часов. Граница будет пересекаться в Долосцы-Юховичи.

Отметим, что на данный момент туристические поездки пока запрещены. Поэтому автобусными рейсами смогут воспользоваться только граждане России и Белоруссии, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами.