В Петербурге за сутки 1571 человек заболел коронавирусом, а 53 – умерли

Еще 1571 человек заболел коронавирусом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 1571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией отмечен в Санкт-Петербурге. Общее число заражений с начала пандемии составляет уже 340 929. Такие данные на утро 4 февраля приводит федеральный Оперштаб.

- За минувшие сутки в России выявлено еще 16 714 заболевших коронавирусом. В том числе 2095 – в Москве и 1571 – в Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

За прошедший день выздоровели по стране 24 546 человек. В Петербурге врачи выписали 3153 пациента, что вдвое больше числа заболевших.

К сожалению, продолжает расти число жертв коронавируса. Оно достигло 9959 человек (+53 за сутки).

Зато снижается количество тех, кто находится активном состоянии болезни. На 4 февраля это 90 507 человек. Вместе с этим освобождаются места в инфекционных отделениях стационаров и с 8 февраля часть городских больниц возвращают к обычному режиму работы.