Похитителей противовесов с железной дороги поймали под Гатчиной

51 противовес украли с железной дороги под Гатчиной. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО.

Полицейские северо-западного Управления на транспорте МВД задержали в Гатчине двоих злоумышленников, которые едва не устроили железнодорожную катастрофу. Охотники за металлом сняли более 50 противовесов, обеспечивающих натяжение проводов над ж/д путями.

- Двое жителей Гатчинского района проникли на территорию железнодорожного перегона Фрезерная-Владимирская в поисках легкой наживы. Действуя тайно, они совершили хищение чугунных грузокомпенсаторов с железнодорожных опор в количестве 15 штук, - сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Похитителей задержали. А вскоре нашелся и из автомобиль, припаркованный поблизости. В нем нашлось еще более 30 противовесов. Всего злодеи скрутили 51 чугунную деталь, общим весом в полторы тонны.

Свой ущерб железная дорога оценила в 80 тысяч рублей. В отношении задержанных завели уголовное дело по статье «Кража», им грозит до пяти лет лишения свободы.