Крупнейшее общественное пространство откроется в Петербурге

В Петербурге откроется крупнейший креативный кластер /Фото: Вавилов Лофт

В Санкт-Петербурге в пятницу, 5 февраля 2021 года, откроется новый креативный кластер. "Вавилов Лофт" расположится на Кадетской линии Васильевского острова. Это будет самое большое общественное пространство города, которое объединит барные и гастрономические проекты, творческие мастерские и шоурумы.

- Кластер займет здание Института оптики имени Вавилова. Уже сейчас пространство заселяют представители малого бизнеса, - сообщили организаторы.

Отмечается, что первыми резидентами пространства станут проекты, которые зародились в "Галицын Лофте", который ранее существовал на набережной Фонтанки напротив Инженерного замка. В развитии примут участие лучшие локальные дизайнеры, архитекторы, художники и урбанисты.

Территория пространства 0 2 гектара. В просторных дворах с зелеными зонами расположатся бары и рестораны с летними террасами, мастерские, шоурумы, коворкинги и офисы креативных проектов.