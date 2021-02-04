10 тонн сомнительных овощей изъяли на Калининской базе в Петербурге

10 тонн овощей арестовали на Калининской овощебазе. Фото СЗТУ.

Более 10 тонн овощей изъяли инспекторы Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) на продуктовой базе в Калининском районе Санкт-Петербурга. Вопросы у поверяющих вызвали грибы, огурцы и прочие помидоры.

- В ходе проведения осмотра помещений одной из торгово-оптовых баз города обнаружены шампиньоны, томаты и огурцы с отсутствием маркировки, подтверждающей страну происхождения, - сообщает пресс-служба СЗТУ.

Проверка проводилась в рамках инспекции, которую ведут сотрудники службы таможенного контроля после выпуска товаров.

Общий вес обнаруженной сомнительной продукции составил 10 194 килограмма. Вся партия товара арестована до выяснения. Если документов на овощи не найдут, то все продукты будут уничтожены на полигоне.

В отношении владельцев уже возбуждено административное дело.